Правительство одобрило Порядок взаимодействия АМПУ и Минэкологии в случае выявления случаев сброса судами загрязняющих веществ в пределах акватории морского порта, в редакции, которую предложило Минифраструктуры. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Он отметил, что Порядок был принят во исполнение Закона Украины о едином таможенном окне.

«Указанный порядок четко разграничивает сферу ответственности каждого из участников и устанавливает четкий алгоритм действий каждого», — написал он.

В частности, Администрации морских портов Украины переданы в ответственность акватории морских портов, АМПУ мониторит их состояние и контролирует сброшенные загрязняющие вещества.

«В случае выявления загрязнения акватории и с целью подтверждения этого факта АМПУ вызывает экологическую инспекцию для отбора проб в месте загрязнения. И только после лабораторного подтверждения факта загрязнения и при наличии обоснованных оснований считать, что это загрязнение произошло с судна — экологическая инспекция совместно с представителями Морской администрации имеет право подняться на борт судна с целью взятия проб на судне», — пояснил Омелян.

По его словам, таким образом будут остановлены «все возможные злоупотребления», и будет введен действенный контроль.

Министр отметил, что этот документ полностью поддерживается бизнесом и профильными ассоциациями.

Также Омелян поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, который поднял этот вопрос на совещании по развитию морских портов в Одессе 13 июля.