также в разделеОбщество
ГБР расследует 11 дел против высокопоставленных чиновников 7
Дело МН17: СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего ЗРК «Бук» 27
Супрун и Кубив устроили в Кабмине перепалку 19
Разведка: боевики оборудуют огневые позиции на гражданских объектах 12
В РФ продлили арест шестерым украинским морякам 17
Кабмин уволил и. о. главы ГФС 18
В деле об убийство 5-летнего мальчика появился третий подозреваемый 32
В Украине запустили базу опасных товаров 23
СБУ установила более 150 лиц, причастных к катастрофе MH17 38
На киевском железнодорожном вокзале обокрали нардепа 26
ГПУ вызвала Портнова на допрос по делу Майдана 19
ГБР хочет создать свой спецназ 24
16 июля. Картина дня 39
Полозов: Никаких юридических препятствий для освобождения украинских моряков нет 25
Обнародовано решение КС о конституционности закона о декоммунизации 35
КСУ признал конституционным закон об образовании 51
СБУ блокировала самый масштабный в истории Украины канал контрабанды текстиля 126
СБУ провела крупную операцию по разоблачению хакерской группировки 79

Дело, которое завели на директора «Государственного экспертного центра» Министерства здравоохранения Украины Татьяну Думенко, непосредственно связано и с исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляной Супрун. Журналисты проанализировали, к чему может привезти это уголовное производство, сообщает «Информатор».

В команде скандальной Уляны Супрун есть несколько незаменимых людей, без которых ей было бы сложно выполнять свои обязательства перед зарубежными кураторами. Одна из таких лучших подруг почти министра – Татьяна Думенко, возглавляющая «Государственный экспертный центр». Это организация –монополист на рынке сертификации лекарств в стране. То есть, без разрешения Думенко в страну не смогут завести даже лекарство от СПИДа. Ведь это будет нарушением закона.

И именно благодаря Думенко в Украине регистрируют просроченные и некачественные лекарственные средства, которые поставляет транснациональная фармацевтическая мафия. Завозят нам, как стране третьего мира, лекарства, от которых отказались все цивилизованные страны. И сертифицирует их Думенко. Об этом регулярно пишут СМИ и заявляют эксперты рынка, а также народные депутаты, в частности, глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

И вот – СБУ совместно с ГБР открыли уголовное дело на Татьяну Думенко. Ее обвиняют в растрате государственных средств: Думенко расторгла арендный договор с одним предприятием и заключила заведомо невыгодный для «Государственного экспертного центра» другой. Если простыми словами, то арендная площадь уменьшилась в два раза, а стоимость аренды – значительно увеличилась. Материальный ущерб предприятию оценивается в 1,4 миллиона гривен. Что подтверждено ревизией КРУ и соответствующей экономической экспертизой.

Это уголовное производство можно назвать первым «звоночком» от правоохранителей для Татьяны Думенко, да и для всей команды «медицинских реформаторов» под руководством Уляны Супрун. Запрос в обществе на расследование махинаций Минздрава очень высок, власть поменялась, а значит, вполне вероятно, что скоро появятся другие уголовные производства. Тем более, что поводов Супрун и ее команда дают предостаточно.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1471 грн.
45
Теги