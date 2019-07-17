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За минувшие сутки, 16 июля, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В том числе враг 3 раза открывал огонь с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 2 раза.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 16 июля потерь оккупантов не зафиксировано.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.
ForUm

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