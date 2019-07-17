Досрочные парламентские выборы в Чернигове (21 июля 2019) привлекают все больше любителей откусить побольше, а также бывших и действующих коррупционеров. Так, по 205-му округу Чернигова в Раду пытается попасть карманный юрист главного бютовца Черниговщины и первого зама Тимошенко Валерия Дубиля.

С мая 2014 года с помощью кулуарных договоренностей, Власенко назначили начальником областного управления юстиции Черниговской области при карманном в. о. губернатора Сергее Журмане. И бютовец, до этого с треском проваливший выборы в Киеве, занял серьезную должность в Черниговской ОДА, чем очень расстроил кума Порошенко – нынешнего хозяина Чернигова Владислава Атрошенко.

Власенко из Прилук, откуда родом и сам Дубиль. Это и объясняет стремительный рост карьеры псевдо юриста. Влиятельный бютовец расставляет на ответственных должностях своих земляков, чтобы крепко закрепиться в Чернигове, так как в Прилуках у него и так все куплено.

Карманный Власенко сразу начал действовать в интересах своего босса, используя закон для защиты интересов криминальной группировки «Европа». После увольнения с должности в 2015 году, Власенко немного отдохнул и же в 2016 назначен председателем городской партийной организации БЮТ. Именно здесь раскрылся талант Власенко по организации криминальной сетки «Батькивщины» по подкупу избирателей, которую партия уже успешно протестировала на нескольких избирательных кампаниях.

И вот сейчас Власенко снова рвется к власти. Говорит о том, что он местный – наш, черниговский. Хотя всего несколько дней назад черниговский активист Александр Гашпар сообщил о том, что Власенко удалил свой канал на YouTube, где он во всю рассказывал киевлянам о том, что он «всем сердцем болеет за Троещину». Теперь снова, переназначив «родной» город юристу, влиятельные покровители карманного адвоката хотят протащить его в нардепы по 205-му округу, используя уже проверенную криминальную сетку. Полиция Чернигова в июле уже открыла два криминальных дела против Власенко за подкуп избирателей. Уверены, что это не последние дела против бютовского юриста.

Мы, бывшие и нынешние опера, уверены, что Чернигов уже устал от подобных «депутатов». От них давно пора избавиться!