Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет своевременность представления народными депутатами Украины Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, сообщает пресс-служба агентства.

Ранее депутаты подали в НАПК соответствующие документы в связи с получением доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.

Так, Тимошенко получила от компании 148 млн грн, задекларировав этот доход как «компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования».

Власенко в целом получил от компании Reid, Collins, Tsai LLP иностранного дохода почти 142 млн грн, которые были перечислены четырьмя платежами (18,8 млн грн, 56,9 млн грн, 57,3 млн грн и 8,9 млн грн).

Напомним, о получении Тимошенко средств из США стало известно 4 мая, когда на сайте электронных деклараций Национального агентства предотвращения коррупции заметили ее декларацию о получении средств на сумму в 148 345 441 гривен, то есть более 5,5 млн долларов. Как указано в декларации, речь шла о «компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования», а источником средств указана фирма Reid, Collins, Tsai LLP.

В тот же день сама Тимошенко подтвердила получение такой компенсации и заявила, что ей «удалось добиться справедливости» в деле, по ее словам, «политической расправы» над ней, как она назвала ее заключение в 2011-2013 годах при власти Януковича.

Тогда же Тимошенко заявила, что «других подробностей не будет из-за законодательного регулирования в США по юридическим ограничениям по делу». При этом она нигде не упоминала о фирме Skadden. Это вызвало волну спекуляций относительно источника средств.

The New York Times сообщила, что эти средства выплатила ей юридическая фирма из США Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, которую Тимошенко обвиняла в написании в первой половине 2010-х годов отчета, который облегчил тогдашней власти Украины ее преследование.