В Киеве на центральном железнодорожном вокзале обокрали народного депутата Владимира Арьева. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

«Уже попала в сеть история, как на киевском вокзале моя сумка стала на кошелек легче. Это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. Заявление в полицию я не делал, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу. Но после информации в сети мне начали писать в личку другие пострадавшие», – написал он.

«Можно констатировать, что на киевском вокзале это стало массовым явлением. Или деньги вытаскивают из сумок - причем так мгновенно и профессионально, что человек даже не успевает понять, как открыли ее сумку, или группа ромов окружает кого-то и просто отбирает деньги и ценные вещи. Задержание грабителей и передача полиции, как на фото, которые прислал один из ограбленных, ни к чему не приводит. Доказательств при ней нет и свои права вокзальные преступники знают хорошо и без адвоката», – подчеркнул Арьев.

Нардеп обратился к полиции Киева с призывом срочно провести антикриминальный рейд на вокзале. А столичную полицию и Укрзализныцю установить достаточное количество качественных камер видеонаблюдения с возможностью детализации, чтобы грабителей и щипачей можно было идентифицировать и ловить на горячем и привлекать к уголовной ответственности. «И не стоит ссылаться, что заявлений от пострадавших немного: просто подавляющее большинство в выборе между поездом и полицией предпочитает не упустить поезд, но проблема от этого не исчезает», – отметил он.

«А пока совет: место грабежа - Южный вокзал, старайтесь не ходить в одиночку. Место работы карманников - эскалатор на центральном вокзале и выход из переходов на платформы. Особенно утром, когда люди сонные и теряют бдительность. Советую не просто держаться за сумку с кошельком, а в прямом смысле смотреть на нее - «работают» специалисты. Берегите себя и будьте бдительными», – подытожил Арьев.