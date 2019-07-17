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В среду, 17 июля, в Голосеевском районе Киева многотонный грузовик Volvo свалился с моста, сообщает Информатор.

По предварительным данным, грузовик ехал со стороны Одесского направления по Окружной. Около 2:00 в районе Одесской площади, заезжая на мост транспортной развязки, его резко начало нести вправо. На своем пути многотонная машина снесла два столба и, не заметив и отбойник, вылетела с моста, упав на правый бок.

К месту аварии сразу направились патрульные, чтобы помочь водителю. К счастью, он остался жив.

Грузовик повредил линии электропередач, которые упали на встречную фуру, а водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и напоролся дном легковушки на элементы поврежденных столбов.

По предварительной информации, дальнобойщик не получил серьезных травм и от госпитализации отказался. Возможно, причиной ДТП стало то, что водитель уснул, так как следов тормозного пути патрульные не обнаружили. Детали устанавливает следственно-оперативная группа. На месте работало 5 патрульных экипажей, одна единица спасательной техники и аварийная служба контактной сети.
ForUm

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