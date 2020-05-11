В Николаевской области в Первомайске установлен «Стол для нуждающихся» возле храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского.
Фото: Вознесенская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Вознесенской епархии, новая традиция введена приходом на период коронавирусного карантина.
Благотворительная акция проходит каждую субботу: на установленном при входе на территорию храма столе выкладываются продукты питания и защитные маски, которые бесплатно могут взять все нуждающиеся.
«Вознесенская епархия надеется, что со временем эта традиция найдет свой отклик в сердцах всех людей», – сказано в сообщении.
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