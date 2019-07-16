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Немецкий политик, бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен избрана президентом Европейской комиссии на следующие пять лет.

Соответствующее решение приняли во вторник на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, сообщает Укринформ.

За назначение фон дер Ляйен проголосовали 383 депутата при необходимых 374. Против были 327, воздержались 22. Недействительным признан один бюллетень.

Выборы проведены в режиме тайного голосования.

Урсула фон дер Ляйен была представлена на пост президента Еврокомиссии во время специального саммита ЕС 2 июля как компромиссная фигура, приемлемая для всех руководителей государств и правительств Европейского Союза.

Напомним, 3 июля Европейский парламент избрал новым президентом итальянца Дэвид-Мария Сассоли, «Социалисты и демократы» (S&D).

 
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