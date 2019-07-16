также в разделеМир
Европарламент избрал нового президента Еврокомиссии 9
Ведущие страны ЕС призвали вернуться к ядерной сделке с Ираном 22
В Азербайджане ветка 500-летнего дерева упала на туристов, 19 пострадавших 96
В Гонконге снова проходят акции протеста 19
Десятки жертв: на Индию и Непал обрушились страшные ливни 25
Евросоюз призвал Россию соблюдать договор о РСМД 41
Возле Индонезии произошла серия сильных землетрясений 318
День взятия Бастилии: в Париже проходит военный парад 476
Сербский наемник «ДНР» получил аккредитацию в МИД РФ 30
В Лондоне автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие 25
МИД Ирана заявил, что страна продолжит экспорт нефти «при любых обстоятельствах» 16
В Турцию прибыл еще один самолет с деталями С-400 20
В результата крушения лодки с мигрантами вблизи Туниса погибло 82 человека 24
Теракт в Сомали: число жертв возросло 19
На Филиппинах произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие 66
В Сомали террористы взорвали гостиницу, не менее 10 погибших 21
В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1 44
В Турции объяснили покупку российских ЗРК С-400 68

Министр комплексных экологических преобразований Франсуа де Рюжи подал в отставку из-за скандала, который разгорелся после публикации расследования о расходах бюджетных средств на частные нужды.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.

По данным журналистов, в период с 2017 по 2018 год, когда де Рюжи был спикером Национального собрания Франции, он вместе со своей женой организовывал за государственные средства роскошные ужины для своих друзей в резиденции главы Нацсобрания.

Де Рюжи назвал их «неформальными ужинами с представителями гражданского общества, необходимыми для выполнения его обязанностей».

Журналистам удалось подтвердить информацию о том, что с октября 2017 по июнь 2018-го в резиденции главы Национальной ассамблеи прошло не менее десяти торжеств, на которых присутствовали от 10 до 30 приглашенных.

На ужин подавали гигантских омаров, а запивали их гости винами из погребов Национального собрания - одной из самых богатых винных коллекций Франции.

Сообщается, что стоимость одной бутылки вина на ужинах составляла от 100 до 550 евро.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
17
Теги