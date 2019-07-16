Одиозный народный депутат Максим Поляков, который баллотируется в Верховную Раду по 101 округу в Кировоградской области, проигрывает своему сопернику с трехкратным разрывом.

Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов, проведенных группой исследовательских компаний с 11 по 15 июля, сообщает Facenews.

Так, если бы выборы народных депутатов Украины состоялось в ближайшее время, то избиратели в 101 округе отдали большинство голосов Юрию Кузбиту от партии «Слуга Народа» - 34%. При этом за Полякова готовы проголосовать всего 10,8% избирателей.

Стоит отметить, что среди всех кандидатов в нардепы в области у Полякова зафиксирован самый большой антирейтинг - 38%.

По слухам, нардеп планирует снять свою кандидатуру с выборов.

Ранее стало известно, что Поляков «скупает» голоса избирателей продуктовыми наборами.