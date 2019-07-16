также в разделеОбщество
Полозов: Никаких юридических препятствий для освобождения украинских моряков нет 12
Обнародовано решение КС о конституционности закона о декоммунизации 15
КСУ признал конституционным закон об образовании 30
СБУ блокировала самый масштабный в истории Украины канал контрабанды текстиля 22
СБУ провела крупную операцию по разоблачению хакерской группировки 25
Самоубийство задержанного в Ирпене: полицейским грозит по 5 лет тюрьмы 51
Подозреваемого в расстрелах на Майдане экс-беркутовца отпустили под домашний арест 17
Пристайко: Сурков обязался «повлиять» на боевиков относительно моста в Станице Луганской 23
Антикоррупционный суд начнет работу с 3,5 тысячи дел 26
Австрия разрешила экстрадировать Фирташа в США 83
Филатов закрывает мост через Днепр после пари с Зеленским 94
Суд Амстердама отложил решение по делу «скифского золота» 33
Руководителя подразделения ВСУ подозревают в растрате 1 миллиона 32
На Запорожье сотрудников СБУ задержали за вымогательство 81
Посол в Италии назвал процесс над Маркивым результатом спецоперации РФ 49
За растаможку авто чиновник получил 300 тысяч взяток 25
Вторая половина лета в Украине ожидается жаркой 50
В Главном управлении ГФС Днепропетровщины ГБР и СБУ провели обыск 33

Специалисты Госпродпотребслужбы во время проверок установили факты нарушения требований санитарного законодательства в каждом третьем заведении оздоровления и отдыха детей. Об этом во время коллегии по итогам работы за первое полугодие сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Алла Григоренко, передает УНИАН.

По ее словам, с начала оздоровительной кампании специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие в проведении 9,9 тыс. проверок. «Нарушение требований санитарного законодательства установлено на почти 3 тыс. проверенных объектов - на каждом третьем обследованном», - отметила Григоренко.

Самый высокий процент нарушений выявлен в Херсонской области (78%), Черкасской (50%), Житомирской (42%), Хмельницкой (48%), Харьковской (47%), Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях - по 38%. В основном фиксировалось нарушение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в пищеблоках, нарушение поточности производственных процессов, нарушение технологии приготовления готовых блюд, использование запрещенных в оздоровительных заведениях пищевых продуктов, нарушение организации питьевого режима, несоблюдение двухнедельного меню, нарушение правил хранения пищевых продуктов и суточных проб, отсутствие документов на продукцию, нехватка посуды, моющих и дезинфицирующих средств и др. Кроме того, во время проверок фиксировалось, что материально-техническая база стационарных оздоровительных заведений не соответствует требованиям.

В частности, не отвечали требованиям санитарного законодательства 29% пищеблоков, имели недостаточную площадь и набор помещений 7% заведений, на 7 пищеблоках отсутствовала проточная холодная вода, на 10 пищеблоках отсутствует горячая проточная вода, не хватало холодильного оборудования на 48 пищеблоках и др. Также наблюдается недостаточное укомплектование учреждений медицинским персоналом – такое нарушение выявлено в 201 учреждении.

В целом с начала оздоровительной компании было открыто свыше 8,8 тысячи заведений оздоровления и отдыха, в том числе 380 заведений оздоровления. Не открылось через запрет Держпродспоживслужби 22 учреждения, без согласования Держпродспоживслужби было открыто 9 заведений.

«С начала кампании услуги в заведениях оздоровления и отдыха получили почти 664 тыс. детей, из которых более 62 тыс. - в оздоровительных, более 601 тыс. - в заведениях отдыха», - сообщила Григоренко. Она обратила внимание на тот факт, что из года в год уменьшается количество стационарных лагерей, что связано с финансовой несостоятельностью местных органов власти на их содержание.

«Наблюдается тенденция к сокращению срока работы оздоровительных заведений и продолжительности смен. Также фиксируется и снижение наполняемости лагерей, хотя проектные мощности позволяют оздоравливать больше детей, что вероятно связано с высокой стоимостью путевок и низким уровнем предоставляемых услуг», - отметили в Госпродпотребслужбе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги