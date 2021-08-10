также в разделеРелигия
В УПЦ рассказали, в каких случаях нужно читать акафисты 5
Митрополит УПЦ рассказал, почему человеку не нужно превозноситься над другими 6
В Церкви объяснили, почему верующие УПЦ против приезда патриарха Варфоломея 9
Епископ УПЦ рассказал, как Крестный ход объединил украинский народ 10
Митрополит Антоний объяснил смысл крестных ходов 9
Митрополит Антоний считает, что в мире создается «неоправославие», чуждое учению Церкви 7
На Закарпатье открылся ежегодный детский лагерь УПЦ 6
В Запорожской области УПЦ проводит флешмоб против визита патриарха Варфоломея в Украину 21
На Ровенщине освящен храм УПЦ после реконструкции 15
В Киево-Печерской лавре 14 августа откроется выставка-ярмарка «Медовый Спас» 22
На Луганщине УПЦ передала медикам оборудование стоимостью около 200 тыс грн 8
В Одессе УПЦ подарила автомобиль многодетной семье волонтеров 15
В Луцке тысячи верующие УПЦ прошли крестным ходом со святынями 13
Митрополит Антоний рассказал, чем отличаются святые-целители от волшебников 11
В Киеве 11 августа состоится VI-й православный фестиваль УПЦ «Божьи дети» 29
Митрополит УПЦ рассказал, в каких случаях Церковь не проявляет терпение 22
В УПЦ объяснили, как нужно выбирать имя ребенку 9
На Тернопольщине освятили новый храм УПЦ 11

На Тернопольщине УПЦ впервые организовала детский лагерь в историческом месте - Вирля - здесь проживала благодетельница Почаевской Лавры Анна Гойская. Отсюда ежегодно проходит многотысячный крестный ход с чудотворной Почаевской иконой, которую помещица передала в обитель.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, лагерь действует по благословению митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия.

По словам одного из организаторов лагеря протоиерея Георгия Прокопчука, лагерь на 60 детей удалось подготовить за две недели, по инициативе и финансовой поддержке благотворителя Андрея Бибы.

«Закупили все: батут, теннисный стол, мячи, удочки, «озвучку» и другое. Наняли профессиональных поваров, которым помогают прихожане храма, медика, ведущих, привезли военную палатку в которой разместили двухъярусные кровати. В палатке живут ребята, в доме - девушки. Всегда на месте священник. Еще у нас есть профессиональные любители туризма со снаряжением, которые проводят интересные конкурсы и развлечения», - рассказал священник.

Первый заезд, который длился неделю, состоялся в июле. Отец Георгий поделился, что планировали сделать один-два таких заезды только для прихожан своего храма, но желающих становилось все больше.

«Сейчас уже принимаем четвертую очередь детей и не вмещаем всех. Дети живут и на территории, и приезжают из соседних сел в день, и размещаются в своих палатках», - добавил настоятель храма святого Иоанна Предтечи села Великие Млинивцы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги