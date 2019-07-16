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Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время встречи советников лидеров нормандской четверки представитель РФ Владислав Сурков обязался «повлиять» на боевиков относительно демонтажа фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

Об этом Пристайко заявил на брифинге в Киеве по результатам встречи внешнеполитических советников лидеров стран-участниц переговоров в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия), состоявшейся 12 июля в Париже, сообщает УНИАН.

«Мы действительно обсуждали этот вопрос о том, каким образом мы можем помочь Минской группе относительно демонтажа построенных оборонительных структур. Наша задача - убедить сейчас российскую сторону. И Сурков взял на себя обязанность, как они называют, повлиять на ту сторону для того, чтобы это сооружение (мост. – Ред.) было разблокировано», - заявил он.

«Конкретные вопросы - кто подгоняет краны, как разбирают, когда это начинается - обсуждаются в Минской группе», - добавил Пристайко.

Напомним, главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что воспримет действия Украины на мосту у Станицы Луганской как акт агрессии.
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