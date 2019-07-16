Электроэнергия упадет в цене для небытовых потребителей уже с 1-го августа, заявила в ходе круглого стола в комитете ВР по ТЭК глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, сообщает 112 Украина.

Также Кривенко отметила, что падение цены для небытовых потребителей произойдет в следствии пересмотра тарифа оператора системы передачи, который комитет утвердил 12 июля.

По словам главы НКРЭКУ, цена, сложившаяся на рынке электроэнергии, является самой низкой в Европе.

«После старта работы нового рынка электроэнергии энергосистема, работая в штатном режиме, перерывов в энергопоставке не происходило, потребители не заметили ухудшения качества поставки. При этом заработали все сегменты нового рынка», — сказала Кривенко.

Напомним, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.