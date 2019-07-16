В тбилисском кафедральном соборе Пресвятой Троицы – Самеба Предстоятель Грузинской Православной Церкви 14 июля совершил 59-е массовое крещение детей.

Фото: 1tv.ge

Крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II стали еще 564 ребенка, которым были переданы нательные крестики и свидетельства о крещении, сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Крещение началось во второй половине дня. После завершения обряда Илия II лично благословил всех своих крестников.

«С нами Бог. Поздравляю вас с этим счастливым днем. По воле Божьей мы сегодня крестили более 500 детей. Попрошу Бога всегда покровительствовать им», – сказал Патриарх Илия II.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых живут в венчанном браке. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране.

К этому времени у Илии Второго более 38 тысяч крестников. Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в Самеба в Тбилиси.