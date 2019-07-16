Вторая половина июля, а также август в этом году в Украине ожидаются жаркими и без осадков с похолоданием в конце августа.

Такой прогноз озвучила на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАНУ Вазира Мартазинова, сообщает УНИАН.

«В целом можно сказать, по всей территории Украины следует ожидать жаркий, знойный и сухой август. В конце августа должен быть заток холода, и в конце сентября - резкое похолодание вплоть до заморозков», - сказала она.

Мартазинова отметила, что в конце июля, приблизительно с двадцатых чисел, в большинстве областей Украины ожидается повышение температуры воздуха. В августе температура в отдельные дни может доходить до 30 градусов.

По словам эксперта, в конце августа также следует ожидать понижения температуры воздуха до 24-26 градусов, которая будет сохраняться на протяжении всего сентября. При этом температурный режим может быть неустойчивым.

«То есть в конце месяца (сентября. – Ред.) может быть похолодание, возможно даже до заморозков», - подчеркнула Мартазинова.

Она добавила, что в Киевской области осадки могут продолжаться до двадцатых чисел, после чего температура быстро повысится. Август и сентябрь ожидаются сухими и теплыми с небольшим количеством осадков в отдельные дни.