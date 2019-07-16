В Ривненской области во время празднования в кафе свадьбы отравились 39 человек, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек (из них 8 детей), которые находились на свадьбе в кафе «Гурман» в г. Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек).

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.