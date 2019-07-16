Более 1 миллиона украинских компаний и физических лиц попали в Единый реестр должников за последние полгода, таким образом их количество выросло больше чем вдвое с 2016 года. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные платформы для работы с открытыми данными Опендатабот.

Так, до 2016-го года в реестр попало более 516 тыс. должников, в 2017-м — 1,2 млн, в 2018-м — еще 1,4 млн. А с начала 2019-го в - уже более 1 миллиона должников, говорится в сообщении. Больше всего должников у ПриватБанка — более 113 тыс. людей. Государственной судебной администрации задолжало 23 тыс. украинцев.

На третьем месте - «Первый Украинский банк», ему должны 20 тысяч человек. У Государственной казначейской службы в Киеве более 12 тыс. должников. Это вдвое больше, чем в столичной налоговой (6 тыс. человек).

«Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов или кредитных линий в банке, взыскивать задолженность с существующих, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, покупки или продажи недвижимости)», - говорится в сообщении.

Также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу.