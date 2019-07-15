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Полиция расследует факт подкупа избирателей представителями кандидата в народные депутаты Украины Игоря Кононенко. Соответствующая запись в Едином реестре досудебных расследований появилась 15 июля, сообщает «Капитал».

Как отмечается, 15 июля в дежурную часть Васильковского отдела полиции ГУ Нацполици в Киевской области поступили заявления от нескольких граждан про то, что 14 июля 2019 года по месту их проживания приходили двое незнакомых лиц и предлагали им проголосовать на парламентских выборах за кандидата в народные депутаты Игоря Кононенко. За это они должны были получить денежные средства в размере 2000 гривен.

Уголовное дело расследуется по ст. 160 УК Украины.

Напомним, что Игорь Кононенко баллотируется по 94 мажоритарному округу, в который входит Васильков и Васильковский район. Его главным оппонентом является кандидат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.
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