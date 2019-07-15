Накануне и в день внеочередных парламентских выборов, 20 и 21 июля, будут работать центры по выдаче ID-паспортов, сообщает Государственная миграционная служба.
«Ведь именно ID-карта или паспорт-книжечка являются основанием для получения избирательного бюллетеня лицами, которым на день выборов исполнилось 18 лет и которые включены в списки избирателей», - говорится в сообщении.
Для обеспечения выдачи персонализированных ID-карт, которые доставлены в территориальные подразделения миграционной службы на территории всей Украины, накануне и день парламентских выборов будет организовано дежурство работников территориальных органов и подразделений ГМС. Также будут работать центры обслуживания граждан «Паспортный сервис». Кроме того, миграционная служба обратилась в Центры предоставления административных услуг с предложением рассмотреть возможность организации работы по выдаче паспортов накануне и в день проведения внеочередных выборов.
Отмечается, что большинство ЦПАУ подтвердили намерения относительно работы по выдаче документов в день голосования. В ГМС напомнили, что для получения избирательного бюллетеня на избирательных участках гражданам Украины не нужно подавать никаких дополнительных документов (постановление ЦИК №1008 от 14 июня 2019 года), кроме ID-карты или паспорта-книжечки, ведь обе формы паспорта являются равнозначными и самодостаточными. В частности, гражданам, включенным в список избирателей, на избирательном участке не имеют права отказать в реализации права голоса из-за отсутствия в паспорте гражданина Украины в виде книжечки фотографии, которая вклеивается при достижении 25-ти или 45-летнего возраста, а также из-за разногласий в избирательном адресе избирателя или отсутствие сведений относительно регистрации места жительства в ID-карте.
Проверить состояние оформления ID-карты можно на сайте ГМС по ссылке https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html, с помощью чат-бота ГМС в мессенджерах Viber и Telegram, который информирует о каждом новом этапе оформления документа вплоть до момента, когда он прибудет в подразделение для выдачи.
В случае голосования на заграничных избирательных участках, согласно разъяснению Министерства иностранных дел, документом, удостоверяющим личность, является паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
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