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Вчера, 14 июля, в Киеве была зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день - 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году», – говорится в  сообщении.

Также отмечается, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года - 103 мм.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, в Киеве прошел сильный ливень, в результате которого подтопило несколько районов.
ForUm

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