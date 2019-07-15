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В избирательном округе №94 (Васильков, Обухов и районы) массово фиксируется очередная провокация против одного из кандидатов в народные депутаты Украины.

За прошедшие выходные в местный штаб Александра Дубинского позвонили около 200 жителей Василькова и Обухова с сообщением об увиденных ими актах вандализма. На аккуратных фасадах домов, а также на стенах внутри подъездов, через трафарет наносятся надписи зеленой краской «Дубинский ЗЕ».

Подобная технология используется еще с тех времен, когда провокативный вандализм на стенах домов и подъездов был едва ли не единственным способом черного пиара. Появление интернета и рост популярности соцсетей значительно расширили возможности политтехнологов, однако многие представители старой школы по-прежнему используют «проверенные» методы.

Впрочем, зачем это делается и кто за этим стоит местные жители прекрасно понимают. Практически все позвонившие в штаб Дубинского по поводу увиденных трафаретных надписей едины в мнении, что это именно люди его главного оппонента от старой власти Игоря Кононенко обрисовывают стены с целью очернить конкурента.

Более того, местные жители очень рассчитывают на то, что после выборов соратник Порошенко появится на округе с ведром и тряпкой, чтобы лично отмывать стены домов.

Отметим, что по данным социологии Александр Дубинский существенно опережает Игоря Кононенко. Вероятно, именно невозможность «догнать» конкурента честными способам и подтолкнула его штаб к использованию древней технологии  черного пиара.
ForUm

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