Участники акций протеста в Гонконге 13 и 14 июля выходят на митинги в районе, популярном среди китайских шопинг-туристов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Внимание митингующих переключилась с законопроекта об экстрадиции, который стал первым поводом для протеста, на более общие проблемы, вызывающие недовольство гонконгцев – например, так называемую «параллельную торговлю». Речь идет о явлении, когда туристы из остальной территории Китая приезжают в город Ша-Тень, что относится к региону Гонконга, закупают большие объемы товаров, которые затем перепродают в других регионах Китая.

7 июля в Гонконге произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

Напомним, ранее в Гонконге отказались от скандального закона об экстрадиции.