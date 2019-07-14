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Участники акций протеста в Гонконге 13 и 14 июля выходят на митинги в районе, популярном среди китайских шопинг-туристов.  Об этом сообщает Радио Свобода. 

Внимание митингующих переключилась с законопроекта об экстрадиции, который стал первым поводом для протеста, на более общие проблемы, вызывающие недовольство гонконгцев – например, так называемую «параллельную торговлю». Речь идет о явлении, когда туристы из остальной территории Китая приезжают в город Ша-Тень, что относится к региону Гонконга, закупают большие объемы товаров, которые затем перепродают в других регионах Китая.

7 июля в Гонконге произошли столкновения между демонстрантами и полицией. 

Напомним, ранее в Гонконге отказались от скандального закона об экстрадиции.
ForUm

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