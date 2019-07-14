В субботу, 13 июля, в Мариуполе Донецкой области конфликт между двумя водителями перерос в стрельбу, в результате один из них получил смертельное огнестрельное ранение.
Об этом сообщили в патрульной полиции.
Согласно сообщению, между малознакомыми водителями Skoda и Волга вспыхнула ссора на улице Правобережной. В результате один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону другого.
Пострадавшего доставили в больницу, однако ранение оказалось несовместимым с жизнью.
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