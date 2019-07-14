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Международное движение Красного Полумесяца сообщает, что в результате крушения судна с нелегальными мигрантами у берегов Туниса погибло 82 человека.

Об этом сообщает Reuters.

«После недели поисков тела всех 82 человек были извлечены», — заявил представитель организации Монжи Слим.

Местным рыбакам удалось спасти четырех мигрантов. Один из них позже умер в больнице.

Напомним, судно следовало из Ливии. Через Тунис мигранты рассчитывали попасть в Европу.
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