Международное движение Красного Полумесяца сообщает, что в результате крушения судна с нелегальными мигрантами у берегов Туниса погибло 82 человека.
Об этом сообщает Reuters.
«После недели поисков тела всех 82 человек были извлечены», — заявил представитель организации Монжи Слим.
Местным рыбакам удалось спасти четырех мигрантов. Один из них позже умер в больнице.
Напомним, судно следовало из Ливии. Через Тунис мигранты рассчитывали попасть в Европу.
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