Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Надо найти возможность решить проблему предоставления земельного участка Одесскому морскому порту для обустройства въезда на территорию порта для бизнеса, которым можно было бы пользоваться бесплатно», - отметил Глава государства, который 13 июля совершает рабочую поездку в Одесскую и Херсонскую области.

В настоящее время существует только один большой путь доступа в порт, принадлежащий частной структуре. Президент считает такую ситуацию недопустимой и подчеркивает, что это создает монополию, которая вредит большому количеству предпринимателей.ї

Мэр города Геннадий Труханов пообещал, что со своей стороны приложит усилия для решения вопроса, и будет держать его на контроле и проинформирует Президента о ситуации.

Напомним, в субботу, 13 июля, президент Владимир Зеленский представил нового председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева.