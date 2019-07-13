В субботу, 13 июля, президент Владимир Зеленский представил нового председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева.
Об этом с места события сообщает Укринформ.
«Хотел бы поздравить вас с новым главой ОГА и подписать Указ», — сказал президент в сервисном центре КПВВ Чонгар.
Новый председатель облгосадминистрации поблагодарил за доверие, пообещал менять систему и отметил, что главы РГА будут избираться по программе LIFT.
Потом началось совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов Чеонгар и Каланчак с участием Владимира Зеленского.
Также, Зеленский требует увольнения и. о. главы ГФС.
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