В субботу, 13 июля, президент Владимир Зеленский представил нового председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева.

Об этом с места события сообщает Укринформ.

«Хотел бы поздравить вас с новым главой ОГА и подписать Указ», — сказал президент в сервисном центре КПВВ Чонгар.

Новый председатель облгосадминистрации поблагодарил за доверие, пообещал менять систему и отметил, что главы РГА будут избираться по программе LIFT.

Потом началось совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов Чеонгар и Каланчак с участием Владимира Зеленского.

Также, Зеленский требует увольнения и. о. главы ГФС.