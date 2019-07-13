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Осужденный в РФ украинский политзаключенный Сергей Литвинов, которого накануне помиловал Президент Украины, вышел на свободу. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов в Facebook.

«Сергей Литвинов освобожден из Диканевской колонии», - написал он.

Также он опубликовал фото Литвинова на свободе.

Напомним, жителя села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону по обвинению в разбое - по словам защиты, сфальсифицированными. В 2016 году он был этапирован в колонию в Магадане, получив по приговору суда в Ростове-на-Дону восемь с половиной лет заключения.

Украинские СМИ сообщали, что осужденный в России украинец Сергей Литвинов, которого украинские правозащитники называли политзаключенным, находился в Диканевской колонии №12 Харькова.

12 июля стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский помиловал Литвинова.
ForUm

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