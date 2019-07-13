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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 июля, с рабочей поездкой посетит Одесскую и Херсонскую области, проведет совещание по вопросам развития морских портов и представит нового главу Херсонской ОГА.

Об этом сообщает прессслужба главы государства.

«13 июля в Одесской области Президент посетит Одесский морской порт и ознакомится с проектом развития его контейнерного и зернового терминалов», - говорится в сообщении.

Глава государства также проведет совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушает информацию о состоянии расследования дел в отношении нападений на активистов и журналистов в Одессе.

После этого Зеленский планирует посетить Херсонскую область, где осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар», а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов «Чонгар» и «Каланчак».

Планируется, что Президент также представит новоназначенных главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя главы государства в АР Крым.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу находился с рабочей поездкой в Днепре и Кривом Роге.

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Виталия Маркива. 
ForUm

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