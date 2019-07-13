Об этом сообщает прессслужба главы государства.
«13 июля в Одесской области Президент посетит Одесский морской порт и ознакомится с проектом развития его контейнерного и зернового терминалов», - говорится в сообщении.
Глава государства также проведет совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушает информацию о состоянии расследования дел в отношении нападений на активистов и журналистов в Одессе.
Планируется, что Президент также представит новоназначенных главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя главы государства в АР Крым.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу находился с рабочей поездкой в Днепре и Кривом Роге.
К слову, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Виталия Маркива.
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