Обстрел здания телеканала «112 Украина» из гранатомета — это акт откровенного террора и запугивания, а вдохновителями этого террористического акта являются президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко, которые разжигали враждебность по отношению к ряду украинских телеканалов, в том числе и к «112 Украина».

Об этомзаявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«А исполнителями этого нападения являются, без сомнения, национал-радикалы, которые чувствовали свою полную безопасность и безнаказанность во время президентства Петра Порошенко и сегодня, после заявлений президента Зеленского и генпрокурора Луценко, убедились, что в стране ничего не изменилось», — говорится в заявлении.

В партии отметили, что обстрел, произведенный накануне премьеры фильма Оливера Стоуна «Нерассказанная история», — лишь одна из многих попыток запугать журналистов, заставить их отказаться от своего права на свободу слова и объективное освещение событий в стране. «Этот фильм американского режиссера, обладателя трех «Оскаров», вызвал истерическую реакцию не только генерального прокурора Луценко, но и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, уже угрожающего каналу санкциями и внеплановыми проверками», — напомнили в партии.

В то же время в «Оппозиционной платформе — За жизнь» заявили, что канал «112 Украина» является не единственной жертвой террора, вдохновляемого нынешней властью, которая ничем не отличается от прежней: всего несколько дней назад объектом атак стал телеканал NewsOne планировавший проведение неполитического телемоста между простыми жителями Украины и России.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет, что давление на каналы, неугодные власти, приобрело системный, силовой и одобряемый властью характер. Конечной целью такого давления является уничтожение инакомыслия и свободомыслия в стране, сращение власти и криминальных, национал-радикальных структур. Заявляем, что наша политическая сила будет бороться против этого. Уверены, что здоровые демократические силы и на Востоке, и на Западе нас в этом поддержат. Мы призываем весь цивилизованный мир осудить наступление на свободу слова и мысли в Украине и сказать жесткое «нет» разгулу неонацизма в самом центре Европы» — подчеркнули в партии.

Также, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования атаки на офис телеканала «112 Украина».