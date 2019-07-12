Во время визита президента Владимира Зеленского в Кривой Рог журналисты и экологи передали президенту материалы о незаконных действиях руководства металлургического комбината «АрселлорМиталл Кривой Рог». В частности, свидетельства передачи денег судьям за решения, которые позволяли предприятию не платить штрафы за масштабные выбросы вредных веществ в атмосферу. В незаконных схемах принимала участие судья Днепропетровского окружного административного суда.

Так, в 2015 году экологическая инспекция насчитала 72 млн грн штрафа меткомбинату. Заплатив за судебное решение адвокатской компании «Лексвел и партнеры» 27 млн грн «Арселлор» отменил штраф.

Президенту сообщили, что, кроме того, «Арселлор» покупает решения судов, чтобы не допустить увеличения налога на землю до минимально допустимого законодательством уровня и благодаря этому платит налог на землю в несколько раз меньше, чем любые другие металлургические предприятия Украины.

Так последнее решение было куплено за 400 тыс долл. Об этом свидетельствует акт выполненных работ между «Арселлором» и компанией «Лексвелл и партнеры». И по этому поводу ДБР уже открыло уголовное дело.

Часть денег юр компания оставила себе, как вознаграждение, а часть - обналичив, использовала на взятку для судьи Днепропетровского окружного административного суда.

А на все цифры и оправдание руководства предприятия Владимир Зеленский апеллировал статистике онкозаболеваний в Кривом Роге: «Это 25000 человек. И нельзя посчитать сколько стоит их здоровье. Или вы хотите посчитать?».

Президент жестко отреагировал на факты масштабных выбросов вредных веществ «Арселлора» в атмосферу и незаконные действия днепропетровских судей, которые прикрывали эти факты. Он дал поручение проработать перенос Министерства экологии в Кривой Рог для того, чтобы эту проблему решить на месте. Зеленский также дал поручение не допустить в дальнейшем незаконных решений судов.