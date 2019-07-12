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Минобороны Турции заявило о начале поставок систем ПВО С-400 из России, сообщает в пятницу агентство Anadolu.

По его данным, первый груз, состоящий из компонентов С-400, доставлен на авиабазу «Мюртед».

Контракт на поставку четырех дивизионов российских ЗРК в Турцию на сумму около $2,5 млрд был подписан в декабре 2017 года.

 


 

 

Напомним, заместитель министра обороны США Эллен Лорд заявила, что Вашингтон дал Турции время до 31 июля, чтобы отказаться от российских ЗРК С-400. Также США пригрозили выслать турецких пилотов, обучающихся в стране, и устранить турецкие компании от участия в производстве истребителей F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется убедить США отказаться от угрозы исключить его страну из программы производства и эксплуатации истребителей F-35 в качестве наказания за решение Анкары купить российскую систему ПРО.
ForUm

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