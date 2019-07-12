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В четверг, 11 июля, около 21:00 в населенном пункте Чермалык во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранение гражданин Украины 1970 года, сообщает пресс-центр ООС.

По предварительным данным, вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома.

Военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого гражданина.

Пострадавший незамедлительно был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Вскоре от полученных травм мужчина скончался.

«Российские оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали циничное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного минскими соглашениями по гражданской инфраструктуре и мирных жителях украинской населенного пункта», - подчеркнули в ООС.
ForUm

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