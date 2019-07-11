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Апелляционный суд закрыл дело в отношении мужчины, который обратился к мэру города Тетиев Киевской области словом «гандон», сообщает Судовий репортер.

В апреле этого года состоялось общественное собрание по поводу зарыбления реки Роська государственным предприятием «Сервис» по инициативе Тетиевского горсовета. Собрание проходило на улице, и граждане выражали свое несогласие с действиями мэра, которого один из присутствующих Игорь Савлук обвинил в публикации ложной информации. В частности, указывая на городского голову Руслана Майструка, заявил, что такие «гандоны» пишут ложь.

В мае Тетиивський райсуд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 51 грн. Сам же нарушитель вину не признавал и убеждал, что имел в виду французского писателя-фантаста Ив Гандона, а потому это не является оскорбительным нецензурным словом. Но суд такие объяснения во внимание не принял, мотивируя тем, что термин «гандон» имеет несколько значений, в том числе и употребляется как оскорбление в отношении лиц мужского пола.

Киевский апелляционный суд специально пересмотрел видео конфликта и пришел к выводу, что фразой «гандон» в контексте разговора человек действительно сравнил мэра с французским писателем-фантастом «Ив Гандоном», поскольку считал, что тот рассказывает фантастические вещи. Также апелляционный суд отметил, что суд первой инстанции не учел, что выражение не было связано с явным неуважением к другим гражданам, поскольку они полностью его поддерживали и активно защищали, когда мэр хотел толкнуть. Суд не увидел доказательств того, что мужчина словом «гандон» хотел обидеть мэра, а не просто вспомнил фамилию французского писателя-фантаста.

3 июня 2019 апелляционный суд закрыл дело за отсутствием события и состава административного правонарушения в действиях лица.
ForUm

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