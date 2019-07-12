10 июля состоялось подготовительное заседание Окружного административного суда города Киева по иску жителя Севастополя к Кабинету Министров Украины о признании недействительными отдельных положений постановления, которым регулируется порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец оспаривает закрепленные постановлением положения о том, что въезд и выезд из временно оккупированной территории Украины граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта, или проездного документа ребенка. Такое требование, по мнению истца, нарушает права его сына на свободу передвижения и искусственно ограничивает возможности получения документа, подтверждающего гражданство.

В ходе подготовительного заседания суд рассмотрел представленные сторонами ходатайства и объявил перерыв в рассмотрении дела до 1 августа 2019 для выяснения отдельных обстоятельств.