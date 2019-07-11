11 июля в 08:55 на автодороге «Ольшанское-Николаев» вблизи пгт Ольшанское Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Opel и ВАЗ-2105, за рулем которого находился малолетний местный житель.

Как сообщает пресс-служба полиции области, в результате столкновения транспортных средств 10-летний мальчик погиб на месте происшествия. 30-летний пассажир ВАЗа, отец погибшего, и водитель Opel с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия продолжают работать следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и спасатели.

Сведения о ДТП внесены в Едрей по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства автоаварии, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.