За полтора месяца президентства МВФ превратился для Зеленского с врага на экране на «надежного партнера» в реальной жизни. Когда в Украину приедет миссия фонда и о чем будет договариваться с новым украинским правительством? (укр.)

«Україна схожа на «акторку німецьких фільмів для дорослих», яка «готова прийняти будь-яку кількість з будь-якого боку», — жартував у 2016 році шоумен Володимир Зеленський про Україну, яка позичає кошти від міжнародних партнерів.

Цей жарт тоді викликав неабиякий резонанс і обурення частини суспільства.

Пізніше комік написав на своїй сторінці в Facebook: «Жарт, який викликав бурхливе обговорення, не має двох, трьох смислів. Суть цієї репризи проста: досить брати кредити, за які відповідатимуть наші діти, онуки і ті, хто буде жити після нас».

«Ми – гордий народ, не жебраки. От і все. Більше тут немає інших смислів. Це жарт про вчинки наших вершителів, нашої влади, не про людей і не про нашу країну», – пояснив на додачу Зеленський.

На цьому команда майбутнього президентва не зупинилась і продовжила «штурмувати» тему співпраці України з міжнародними кредиторами, але уже в інших шоу-проектах.

Для багатьох українців головним опонентом співпраці з МВФ став так само і головний герой серіалу «Слуга народу» Василь Голобородько, якого грав Зеленський. У фільмі він брутально послав МВФ через неприйнятність умов фонду. «Ми не попрошайки та не гастарбайтери», — аргументував кіношний президент.

Однак реальність зовсім інша і Зеленський-2019 ті жарти уже згадує неохоче.

«Голобородько МВФ посилав, але так не буде. Ніхто не збирається сваритися», — запевняв кандидат в президенти Володимир Зеленський у квітні 2019 року.

Ця заява була першою ознакою того, що Зеленський у ролі президента не так вже й відрізнятиметься від попередників і не розриватиме відносини з кредиторами. Ще за півтора місяця президенства МВФ перетворився для Зеленського з ворога на екрані на «надійного партнера», якому Україна повертатиме борги, в реальності.

«Співпраця триває. Міжнародний валютний фонд завжди є надійним партнером України в часи, коли ми потребуємо підтримки, і Україна зі свого боку також залишатиметься партнером, що дотримується своїх зобов’язань», — запевняв голова держави представників місіїі МВФ на зустрічі у травні.

Недавно президент запросив делегацію фонду відвідати Київ для досягнення робочої домовленості щодо нової програми. А представник президента в Кабміні Андрій Герус висловив сподівання, що візит може відбутися уже в серпні.

Чи справді це так?

Що Україна розраховує отримати від МВФ

У 2018 році Україна підписала з кредитором програму stand-by. Вона розрахована на 14 місяців, протягом яких країна може отримати 3,9 млрд дол. За цей час Київ отримав лише один транш у розмірі 1,4 млрд дол. Після цього програма стала на паузу.

Її перегляди були заплановані на травень та листопад 2019 року. Перший перегляд не відбувся і особливих підстав розраховувати на другий теж нема.

Чому? Змінилась влада і тепер Україна розраховує підписати з кредитором нову програму.

«Це повинна бути програма розширеного фінансування EFF на три роки», — сказала ЕП заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Втім, можливі варіанти.

«Україна зацікавлена в програмі на три-чотири роки, яка б покривала значний період нового політичного циклу, але це може бути і stand-by. Для нас важлива різниця у термінах повернення коштів. При EFF виплати більше розтягнені в часі, тож вона пріоритетніша», — сказав ЕП поінформований співрозмовник в уряді.

Обсяг фінансування визначається з огляду на те, скільки країні потрібно для підтримки макроекономічної стабільності. Цей показник рахують НБУ і Мінфін. Остаточної суми ще нема. Джерела ЕП кажуть, що це буде менше, ніж у 2015 році.

Програма stand-by дозволяє покрити термінові потреби країни в ресурсі, оперативно запобігти кризовим явищам, підтримати економічне зростання.

Програма EFF (Extended Fund Facility, механізм розширеного фінансування) виділяється країнам з повільним економічним ростом та слабким платіжним балансом і передбачає реалізацію комплексних реформ та структурних змін.

За роки незалежності Україна співпрацювала з МВФ на умовах програми EFF двічі: у 1998-2002 роках та у 2015 році. Кошти йшли на поповнення валютних резервів НБУ.

Що може передбачати нова програма

Як коротко — те саме, що й поточна, але в більш розгорнутому вигляді. Детальніше — завершення реформи державної податкової та державної митної служб, повноцінну роботу Антикорупційного суду, ухвалення збалансованого бюджету-2020, нагляд в банківському секторі, проведення великої приватизації.

Як повідомили ЕП співрозмовники, у нову програму повернеться зобов'язання України запустити ринок землі. Цей пункт був серед умов попередніх програм. Він важливий не тільки для МВФ, а й для інших кредиторів — ЄС та Світового банку.

Зеленський заявив, що ухвалити закон про ринок землі можна у 2019 році, однак це залежить від низки факторів. Наразі від команди президента нема чітких заяв щодо змісту законопроекту про ринок землі: обере команда нового глави держави один із запропонованих попередниками чи писатиме свій проект.

Якщо Зеленський вирішить готувати новий документ, то це станеться після обрання парламенту і формування уряду.

«Якщо підготують і ухвалять навесні 2020 року, це буде дуже хороший сценарій», — каже співрозмовник ЕП.

Коли приїде МВФ

Перебування у програмі МВФ дозволяє Україні виходити на зовнішні та внутрішні ринки на комфортних умовах і рефінансувати борги. В НБУ та уряді стверджують: з точки зору боргових платежів 2019 рік вдасться пережити без траншу.

Якщо глянути на баланс валюти, говорить старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович, транші МВФ наразі не є критичними.

На початку липня золотовалютні резерви перевищували 20 млрд дол, у тому числі на рахунках уряду було близько 3 млрд дол.

«Цих коштів повинно вистачити для виплат за державним боргом принаймні до кінця 2019 року, а резерви можуть скоротитися до 18 млрд дол, що не надто критично», — каже він.

Досягнення домовленостей про нову програму, навіть без осіннього траншу, дозволить Мінфіну отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС та завершити домовленості щодо обсягу фінансування від Світового банку.

Коли можна розраховувати на приїзд місії?

Герус припустив, що експерти МВФ можуть приїхати у серпні. Це малоймовірно.

По-перше — через графік роботи фонду: у серпні кредитор бере паузу в ухваленні рішень.

По-друге, він дав зрозуміти, що наступного разу місія приїде не просто після виборів, а «щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики».

Прогнозується, що новий уряд з'явиться не раніше вересня.

Крім того, для продовження співпраці важливо повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та утриматися від спроб в ручному режимі уникнути переходу на ринкову ціну на газ з 2020 року.