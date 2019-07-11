Правительство Великобритании подтвердило, что иранские лодки «пытались задержать» нефтяной танкер этой страны в Ормузском проливе. Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном 11 июля, передает Радио Свобода.

«Вопреки международному праву три иранских корабли пытались задержать коммерческое судно British Heritage во время прохода Ормузский пролив», - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, корабль Военно-морских сил Montrose вынужден был «встать между иранскими кораблями и British Heritage и озвучить предостережение иранским судам, которые затем развернулись».

«Мы обеспокоены этими действиями и продолжаем призывать иранские власти снизить напряженность в регионе», - сообщает правительство Соединенного королевства.

Корпус «Стражи исламской революции» Ирана отрицает попытку остановить британский танкер – такое сообщение обнародовало 11 июля связано с иранским правительством новостное агентство Fars.

Утром 11 июля западные СМИ сообщили о попытке иранских лодок захватить британский нефтяной танкер British Heritage во время прохода через стратегически важный Ормузский пролив. Помешал военный корабль Montrose, сопровождавший танкер.

4 июля британские морские пехотинцы высадились на супертанкер Grace1 у берегов Гибралтара (британской заморской территории) и заявили о его аресте по подозрению в перевозке иранской нефти в Сирии вопреки санкциям Евросоюза.

Иран потребовал немедленного освобождения нефтяного танкера. 5 июля один из руководителей корпуса «Стражей исламской революции» заявил, что Иран должен захватить в ответ британский танкер. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал задержание судна «пиратством» и «опасным прецедентом».

Гибралтар получил разрешение от своего Верховного суда задержать танкер на 14 дней.