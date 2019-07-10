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Во время встречи с избирателями правонарушитель распылил в лицо нардепа Борислава Березы слезоточивый газ, сообщает пресс-служба полиции.

Происшествие случилось на улице Данькевича в Деснянском районе Киева. В полицию поступило сообщение о том, что возле парка «Молодежный» на народного депутата совершено нападение. На вызов выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что во время собрания с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольное средство. Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 44-летний местный житель.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении правонарушения.

По данным СМИ, речь идет о Бориславе Березе.
ForUm

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