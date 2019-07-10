В ночь на 9 июля 94-ый округ взял новую высоту в практике фальсификации выборов. Согласно оказавшейся в распоряжении редакции копии ведомости, 9 июля с 1 до 2 часов ночи сразу восемь кандидатов в народные депутаты Украины 94-го округа вносили представление на замену членов УИК в Окружную комиссию.

Все - двойники главного кандидата округа Александра Дубинского, его однофамильцы, журналисты или представители разнообразных ГО, ПП и фондов «Слуга народа», - то есть, все кандидаты, которых подозревали в связях с Игорем Кононенко, внезапно решили заменить своих представителей в местных избиркомах на округе. Жан Новосельцев, Ярослав Бугаков, Вадим Дубинский, Максим Дубинский, Дмитрий Зерницкий, сам Игорь Кононенко, а также партии «Самопомощь» и «Европейская солидарность» - если верить своим глазам и документу, эти люди 9 июля собрались после часа ночи в Окружной комиссии и подали представления на замену членов Участковой избирательной комиссии (УИК).

Время подачи начинается с 01:15 и записано с разницей в несколько минут. Более того, судя по ведомости, некий член Окружной избирательной комиссии работал с 1 до 2 ночи, старательно вписывая заявления от шедших один за одним кандидатов в нардепы. Неискушенным взглядом заметен один почерк - все записи сделаны одной рукой. По закону: 1. Окружкомы ночью не работают, а спят, как все нормальные люди; 2. Представления должны подавать лично кандидаты или их официальные представители.

Почему Кононенко и всем аффилированным с ним техкандидатам срочно понадобилось посреди ночи заменить своих людей на избиркомах? Дело в том, что после последнего заседания Окружкома 9 июля нардеп Игорь Мосийчук подал заявление в Национальную полицию о возбуждении дела по факту подачи в Окружную избирательную комиссию округа №94 (Обухов, Васильков) техническими кандидатами Игоря Кононенко, партией «Европейская солидарность», а также «Самопомощью» сфальсифицированных списков членов участковых избирательных комиссий.

Нардеп выявил, что Игорем Кононенко от своего имени и от своих технических кандидатов, выставленных им на округ, были зарегистрированы как члены местных избиркомов так называемые «мертвые души» – люди, которые физически не могут быть членами УИК. Жители других областей, украинцы из ОРДЛО, дети или вовсе умершие граждане. Например, по данным экс-«радикала» Мосийчука, кандидат Жан Новосельцев подал на УИК №320747 Гончаренко Зинаиду Михайловну. По указанному номеру телефона женщина ответила, что согласия не давала, а сама она проживает в Харьковской области. Также Новосельцевым подана на УИК №320739 Харченко Людмила Кузьминична. По указанному телефону подняли трубку и подтвердили, что номер ее, но согласия работать она работать не давала. Партия Европейская солидарность подала на УИК 320742 Дигтяр Александру Яковлевну. По ее номеру сообщили, что согласие не давали и проживают в Киеве. Кандидат Юрий Сабащук подал на УИК №320747 Дудченко Юрия Михайловича. Он готов работать членом комиссии, но по месту своего проживания - в Сумской области.

И это далеко не все примеры. В результате данной спланированной диверсии штаба Кононенко на территории Обуховского района не собралась ни одна местная избирательная комиссия, а в Васильковском районе смогла собраться только одна. Теперь все эти технические кандидаты Игоря Кононенко – журналисты, «слуги народа» и двойники-Дубинские в ночь на 9 июля оформили массовую подачу представлений на замену своих членов в избиркомах.

Схема фальсификаторов следующая: мертвые души после установления факта подлога спешно заменяются «своими» людьми, которые и обеспечивают нужный результат в день выборов на избирательных участках. Выявить ее очень просто – после регистрации заявления Игоря Мосийчука в полицию правоохранителям достаточно будет установить место пребывания каждого из кандидатов в нардепы – тех, кто, согласно ведомости, с 1:15 до 2:15 9 июля лично подавали представления на замену своих членов УИК.

Шанс на то, что беспредел на 94 округе не пройдет, есть - сегодня, в среду 10 июля, полицейские начали опрашивать членов Окружной избирательной комиссии по факту подлога документов и внесения сфальсифицированных списков членов участковых избирательных комиссий.

Учитывая неоднократно звучавшие ранее в прессе заявления о масштабных фальсификациях на округе №94, где пытается прорваться во власть самый близкий друг Порошенко, остается надеяться, что реформированная полиция все же уделит должное внимание заявлению действующего народного депутата. И что правоохранители, наконец, перестанут смотреть сквозь пальцы на нарушение закона «смотрящим» региона Игорем Кононенко.