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Крупнейший в Европе лагерь для беженцев, расположенный на острове Сицилия, был официально закрыт 9 июля, сообщает ВВС.

«Центр мигрантов на итальянском острове Сицилия, который был одним из крупнейших в Европе в своем роде, был официально закрыт», - говорится в сообщении.

В церемонии закрытия принял участие министр внутренних дел страны Маттео Сальвини.

Некогда в лагере ютились более 4000 человек.

Как известно, Италия является основным пунктом в маршруте мигрантов, пересекающих Средиземное море из Северной Африки в Европу. В прошлом году правительство закрыло итальянские порты для кораблей с мигрантами, а Италия ввела штрафы для тех, кто без разрешения плавает в ее водах.

Хотя количество прибывших на территорию Италии резко сократилось с 181 тыс. в 2016 году до 3071 в этом году, доля погибших и пропавших без вести возросла до 667 человек.
ForUm

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