также в разделеПроисшествия
За сутки на Донбассе ранены 5 военных, у еще 4 – боевые травмы 11
На Донбассе погиб боец, почти два года находившийся в плену боевиков 39
Бил дубинкой и заставлял приседать: На Виннитчине полицейский издевался над мужчиной 29
В Лисичанске разрушается дом, жителей эвакуировали 62
В Скадовске мужчина нашел в квартире мертвыми сыновей и бывшую жену 79
Виновник смертельного ДТП с пассажирским автобусом арестован 23
В селе под Киевом сожгли магазин кандидата в нардепы 64
В ДТП на Киевщине сгорели двое военных 60
В Херсоне сожгли авто помощницы кандидата в нардепы 44
ООС: Боевики открывали огонь 17 раз и понесли потери 41
В Харькове произошло ДТП с участием полицейского, погибли два человека 44
На Львовщине два человека пострадали от укусов змей 47
ООС: Боевики совершили 16 обстрелов, один военный погиб, двое – ранены 29
ДТП в Польше с украинским автобусом: водитель уснул за рулем 45
В Одессе полиция со штурмом освободила двух заложниц 93
На Донбассе пострадали пятеро украинских военных 76
Под Черниговом авто упало с моста в реку: водитель погиб 30
Изнасиловали и убили: На Днепропетровщине нашли тело пропавшей девочки 203

В Вознесенском районе погиб 22-летний военнослужащий срочной службы, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Сообщение о военного с огнестрельным ранением головы поступило в полицию 8 июля ночью.

Пострадавший был доставлен в больницу из воинской части и вскоре умер в медицинском учреждении.

Известно, что парень заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием. Основная версия трагедии – самоубийство, причины которого и другие обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Тело военного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», как того требует процедура в подобных случаях. Процессуальное руководство по делу осуществляет военная прокуратура.

Следственные действия продолжаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1518 грн.
35
Теги