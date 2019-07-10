В Вознесенском районе погиб 22-летний военнослужащий срочной службы, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Сообщение о военного с огнестрельным ранением головы поступило в полицию 8 июля ночью.

Пострадавший был доставлен в больницу из воинской части и вскоре умер в медицинском учреждении.

Известно, что парень заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием. Основная версия трагедии – самоубийство, причины которого и другие обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Тело военного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», как того требует процедура в подобных случаях. Процессуальное руководство по делу осуществляет военная прокуратура.

Следственные действия продолжаются.