В конце прошлой недели на 94 округе внезапно произошла массовая замена членов Окружной избирательной комиссии. Из состава ОИК выбыли местные жители Василькова и Обухова, вместо них Комиссию наполнили уроженцы Одессы и Черкасс, не имеющие никакого отношения к избирательному округу в Киевской области. По данным издания, это было сделано штабом одного из кандидатов – одиозного соратника Порошенко Игоря Кононенко. Там уже не надеются выиграть выборы честно и открыто готовятся к масштабным фальсификациям.

Что это за люди?

Заместителем главы Окружной избирательной комиссии стал Николай Бунякин из Черкасс. Бунякин является помощником народного депутата Украины на общественных началах Владислава Голуба, одиозного нардепа из «БПП». Еще в 2015 году «Обозреватель» публиковал разгромный материал о том, что в Черкассах криминал из 90-х идет в политику благодаря депутату от БПП Голубу. Черкасчанин Бунякин является своего рода легендарной личностью благодаря уникальной способности работать на выборах за всех, кто попросит, и так, как надо. Попросту говоря, делать нужный заказчику результат любыми способами. В 2011 г. и 2014 г. Бунякин возглавлял в Черкассах городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) от Партии регионов. В 2015 году являлся замглавы ТИК от «Блока Петра Порошенко». И вот теперь такой ценный опытный кадр пригодился соратнику экс-президента Игорю Кононенко на округе №94.

Секретарем Окружной избирательной комиссии стал еще один выходец из Черкасс, Александр Черныш. Данного члена ОИК у Кононенко завели по квоте «Радикальной партии Олега Ляшко». Черкасский регион вообще стал настоящей кузницей кадров для Игоря Кононенко на 94-ом округе. Напомним, два клона кандидата в нардепы от «Слуги народа» Александра Дубинского также родом из городов Черкасской области - Максим Дубинский найден в Умани, а Вадим Дубинский представляет Смелу. В создании клонов журналиста Дубинского, который является главным конкурентом для соратника Порошенко, местные жители обвиняют именно правую руку «экс-гаранта».

Помимо спешно найденных в Комиссию жителей Черкасс, в Окружной избирательной комиссии округа №94 будет «трудиться» целая группа одесситов. Непонятно, каким образом к округу в Киевской области имеет отношение житель Одессы Сергей Еремеенко, заведенный по квоте «Конгресса украинских националистов». Одесситка Ирина Андреевна Левина зашла по квоте Либеральной партии Украины. Редакция нашла в интернете резюме жительницы Одессы Ирины Левиной, размещенное на одном из сайтов по поиску работы 30 апреля 2019 года. 25-летняя представительница Южной Пальмиры ищет работу помощника адвоката или юриста, имеет опыт рерайтера, секретаря и помощника нотариуса. И пока ищет работу решила, видимо, «срубить денег» на грязных выборах. Будет ли она потом писать об этом «опыте» в резюме, вопрос риторический.

По квоте честной и принципиальной партии «Самопомощь» Кононенко завел в состав ОИК на 94-ом еще одного одессита Анатолия Евчука.

Помимо десантов из регионов, примечательным фактом в замене членов Окружных комиссий являются семейные подряды. Так, глава Комиссии Светлана Циганий (квота «Европейской солидарности») и член ОИК Олег Зыков, зашедший по квоте «Интернет-партии Украины», не просто являются коллегами (оба работают в Национальном авиационном университете). Они состоят в гражданском браке, что является прямым нарушением закона. Упомянутые выше одесситы Ирина Левина и Сергей Еремеенко также состоят в гражданском браке.

Важным аспектом срочной замены членов Окружной избирательной комиссии стала вовлеченность партий, по квоте которых поступают замены людей. Если малоизвестные политсилы типа «Интернет-партии Украины» или «Либеральной партии» появляются на слуху редко, то участие в грязных схемах по внедрению в состав комиссий «нужных правильных людей» таких известных украинских политических субъектов как «Радикальная партия Олега Ляшко» или «Самопомощь» вызывает недоумение. Более того, местные журналисты утверждают, что квоту «Самопомощи» в ОИК округа №94 практически в открытую пытались продать за 10000 долларов.

Интересно, «Радикальная партия» и «Самопомощь» специально подыгрывают Игорю Кононенко? Или это рефлекторная мышечная память – идти в унисон с членами «Блока Петра Порошенко», как это делали депутаты данных политсил в составе пропрезидентской коалиции все 5 лет.

И в курсе ли вообще политики Олег Ляшко и Андрей Садовой, что представители их партий в регионах торгуют квотами в состав Окружных избиркомов?

Зачем нужны региональные варяги и семейные подряды?

Все просто. Работа штаба Кононенко на округе среди людей провалена. Одиозный соратник Порошенко абсолютно не воспринимается жителями, его увещевания и обещания вызывают негатив и полное неприятие. Поэтому Кононенко сворачивает деятельность с людьми вживую и готовится к жестокой фальсификации выборов. Пойти на криминал психологически проще людям, не живущим в регионе - им не придется в будущем смотреть в глаза жителям Василькова или Обухова. Поэтому Кононенко набрал людей из Одессы и Черкасс, готовых за плату пойти на нарушения.

Поможет ли это ему выиграть уже фактически проигранные выборы? Ответ на этот вопрос узнаем через 2 недели.