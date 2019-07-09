В ночь с 9 июля на 10 июля и с 12 июля на 13 июля работа киевского метрополитена будет продлена на один час.

Как сообщает пресс-служба предприятия, это связано с проведением фестиваля Atlas Weekend-2019.

Кроме того, на период проведения мероприятия в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока, будет предусмотрена возможность ограничения на вход для пассажиров станций метрополитена «Выставочный центр», «Васильковская».