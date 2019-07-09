В Винницкой области сотрудник полиции избил задержанного мужчину дубинкой, а потом начал над ним издеваться.
Видео опубликовал в Facebook Анатолий Качур.
Полицейский Ямпольского отделения полиции подошел к задержанному, который забился в угол, и начал его бить дубинкой. После этого он пригрозил, что не отпустит мужчину домой и ударит по голове.
Полицейский заставил задержанного приседать, а потом еще приказал выровняться и выполнять задания с ровной спиной.
Пресс-служба полиции области сообщила, что двух полицейских, причастных к издевательствам над задержанным, отстранили от должности.
Также отстранены руководители Ямпольского отделения полиции. Также материалы по данному делу готовят к передаче в ГБР.
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