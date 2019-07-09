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В результате дорожно-транспортного происшествия в огне погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Авария произошла в 03:00 на 65 км автотрассы Киев-Чоп в направлении столицы. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем «Газ-32223», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП произошло возгорание автомобиля «Газ», где находились 9 солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины. Двое из них, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами ног.

На месте дорожной аварии работали спасатели, работники Следственного управления полиции Киевщины, следственно-оперативная группа Макаровского отделения полиции, медики.

36-летнего водителя автомобиля «Тойота» полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины.

Транспортные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. В рамках уголовного производства будут предназначены все необходимые экспертизы.
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