Киевский районный суд Харькова избрал для водителя, подозреваемого в смертельном ДТП с пассажирским автобусом (ч. 2 ст. 286 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Авария произошла 5 июля на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в Валковском районе. Автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 47-летний житель Полтавщины, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Ford.

В результате происшествия 32-летний пассажир автобуса погиб на месте. Еще 6 пассажиров, а также водитель Ford получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в Валковскую районную больницу.

Водитель Hyundai получил ушибы грудной клетки и позвоночника. По заключению экспертов, мужчина сел за руль нетрезвым. Кроме того, он не имел при себе водительского удостоверения, а также регистрационного талона на транспортное средство.

Согласно санкции статьи, ему грозит до 8 лет лишения свободы.