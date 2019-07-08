Консервативность Церкви и ее верность традиционному укладу не означают, что она закрыта от людей, искренне ищущих Христа.

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Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает сайт журнал «Фома».

–Церковь действительно открыта миру, обществу, народу, она не отделяет себя от народа и не создает никаких искусственных средостений, – отметил он.

Определенным средостением, по мнению Патриарха, нередко становится именно светская культура.

– Культура современного общества очень отличается от литургической культуры, которую использует Церковь, и эта разница культур зачастую мешает современному человеку, пришедшему в Церковь, почувствовать себя дома, — уж слишком необычным все кажется, отдаленным от того, чем человек живет каждый день, – пояснил Патриарх Кирилл.

Однако, продолжил он, «изменять церковные традиции невозможно, потому что светская культура меняется чрезвычайно быстро, и если встать на этот путь, то придется подвергать Церковь постоянной реформации, что, несомненно, привело бы к потери самой сути служения Церкви».

– Поэтому во внешних своих формах Церковь консервативна. Мы одеты не так, как современные люди, мы используем славянский язык богослужения, мы сохраняем традиционную архитектуру наших храмов и традиционный устав нашего богослужения, – подчеркнул он.

Именно это, как считает Предстоятель Русской Церкви, и непросто понять современному человеку, а значит, помочь ему в этом должны священнослужители.

– Мы должны научиться интерпретировать нашу традицию таким образом, чтобы она становилась понятной для современного человека. Своим поведением, своими словами, своей проповедью мы не должны усугублять те сложности, которые, несомненно, есть в сознании современного человека, соприкоснувшегося с церковной жизнью. Мы должны максимально облегчать людям вхождение в Церковь, мы должны делать все для того, чтобы жизнь в Церкви становилась понятной каждому, — заключил Патриарх Кирилл.