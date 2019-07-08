Премьер-министр Молдовы Майя Санду на следующей неделе осуществит визит в Украину. Визит в Киев состоится 11 июля, сообщила она в Facebook.

«Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за приглашение и готовность к такой встрече. Украина и Молдова имеют похожий политический опыт в регионе, особенно в борьбе с коррупцией и построении демократических и функциональных государств, ориентированных на потребности и ожидания граждан, и имеют одну цель европейской интеграции. Поэтому тесное сотрудничество между нашими странами окажет положительное влияние как на безопасность в регионе, так и на жизнь граждан обеих стран», - считает Санду.

Она добавила, что 16 июля будет находиться с визитом в Германии.

Майя Санду стала главой правительства на фоне политического кризиса в Молдове.